Olieprijzen verder omhoog, adviesprijs benzine boven de 2,20 euro

De adviesprijs voor een liter Euro95 aan de pomp is geklommen tot boven de 2,20 euro. De internationale olieprijzen zijn in augustus flink gestegen dankzij groeiend optimisme over de wereldeconomie en dus de vraag naar olie. Ook de productieverlagingen van oliekartel OPEC+ zorgen voor opwaartse prijsdruk.

Volgens consumentencollectief UnitedConsumers ligt de adviesprijs voor een liter Euro95 momenteel op 2,207 euro. Dat was 2,197 euro op vrijdag en begin juli lag de prijs nog op iets meer dan 2 euro. De adviesprijs voor een liter diesel staat nu op 1,885 euro, tegen 1,869 euro op vrijdag en iets meer dan 1,76 euro aan het begin van deze maand.

Die prijzen worden doorgaans alleen gevraagd langs snelwegen, want pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen. Elders liggen ze meestal lager.

De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie (van 159 liter) bedraagt momenteel meer dan 81 dollar. Dat is het hoogste niveau sinds medio april. De prijs van Amerikaanse olie ligt voor de gehele maand augustus op koers voor een stijging met ongeveer 15 procent. Dat is de sterkste maandelijkse stijging sinds januari 2022.

Ook Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, is naar het hoogste niveau sinds april gestegen met een prijs van meer dan 85 dollar per vat.

De prijzen worden gestuwd door optimisme over de Amerikaanse economie en de hoop dat de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve bijna klaar is met het verhogen van de rente tegen de hoge inflatie. Verder heeft China, ’s werelds grootste olie-importeur, extra steunmaatregelen voor de kwakkelende Chinese economie beloofd. Tegelijkertijd is oliekartel OPEC+, geleid door Saudi-ArabiĆ« en Rusland, de productie aan het verlagen om de prijzen op te krikken.