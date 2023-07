Resultaten Heineken en inflatie centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag vooral uit naar Heineken. De bierbrouwer verlaagde zijn verwachting voor het hele jaar na tegenvallende resultaten in de eerste jaarhelft. Heineken verkocht minder bier, maar wist dankzij hogere prijzen wel meer omzet te boeken. Door hogere kosten nam de nettowinst echter af tot 1,15 miljard euro. Vooral in de regio AziĆ«-Pacific was de vraag volgens topman Dolf van den Brink duidelijk zwakker dan voorzien. Hij verwacht daarbij dat prijzen in de tweede jaarhelft zullen “matigen”.

Beleggers maken zich verder op voor een drukke week. In Amsterdam komen later deze week onder meer de AEX-bedrijven ING, speciaalchemieconcern DSM-Firmenich, informatieleverancier Wolters Kluwer en chemicaliƫndistributeur IMCD met cijfers. In het buitenland staan resultaten op de rol van bijvoorbeeld Apple, Uber en Amazon. Verder wordt aan het einde van de week nog het belangrijke Amerikaanse banenrapport gepubliceerd.

Ook kwam het CBS maandag met een eerste schatting van de inflatie in juli. Die nam deze maand verder af tot 4,6 procent, van 5,7 procent in juni. De afname kwam vooral door een daling van de energieprijzen. De producten in de supermarkten namen wel weer in prijs toe. Later op de dag komt ook een eerste schatting van de inflatie in de eurozone naar buiten.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt iets lager te gaan beginnen aan de laatste dag van juli. De opmars richting de 800-puntengrens wordt daarmee weer even gestaakt. De hoofdindex eindigde vrijdag op 794,27 punten. Dat is de hoogste slotstand van dit jaar. Sinds begin 2023 is de index al met ruim 15 procent gestegen.

Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met minnen openen. Een sterker dan verwachte daling van de Duitse winkelverkopen in juni zorgt daarbij voor enige verkoopdruk. De Aziatische aandelenmarkten gingen maandag overwegend vooruit. De Nikkei in Tokio sloot 1,3 procent hoger.

De beurzen in Hongkong en Shanghai stegen 1,2 en 0,3 procent. Beleggers trokken zich op aan een nieuw 20-puntenplan van de Chinese autoriteiten om de consumentenvraag in het land aan te jagen en het kwakkelende economische herstel te stimuleren. Het plan omvat onder meer steun om de vraag naar woningen en elektrische voertuigen aan te jagen.

De euro was 1,1034 dollar waard, tegen 1,1034 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 80,31 dollar. Brentolie werd een half procent goedkoper op 84,59 dollar per vat.