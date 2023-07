Schadeclaims Lufhansa bij klimaatgroep voor actie op vliegvelden

Het Duitse luchthavenconcern Lufthansa is van plan een schadevergoeding te eisen van de milieugroep Last Generation. Activisten van de milieugroep plakten zich eerder deze maand vast op het asfalt van de vliegvelden van Düsseldorf en Hamburg. Daardoor was er korte tijd geen vliegverkeer van en naar die luchthavens.

Lufthansa liet weten dat de schadeclaims worden ingediend door alle vliegmaatschappijen die onder het concern vallen. Dat zijn onder meer Lufthansa, Swiss Airlines, Brussels Airlines en Eurowings.

De klimaatactivisten wilden met hun actie op de vliegvelden van Düsseldorf en Hamburg de aandacht op de vervuiling door vliegreizen vestigen. Door de protestactie moesten tal van vluchten worden geschrapt of omgeleid. Eurowings meldde dat het door de klimaatactie 55 vluchten moest annuleren.

Lufthansa liet zich niet uit over het schadebedrag dat de luchtvaartmaatschappij gaat claimen. Een luchtvaartexpert zei tegen de krant Rheinische Post dat de schade door de klimaatactie vermoedelijk in de miljoenen loopt.