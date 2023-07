Voorzitter FNV: lonen moeten automatisch meestijgen met inflatie

Werkgevers moeten de lonen van werknemers voortaan automatisch in alle cao’s mee laten stijgen met de inflatie. Dat zegt voorzitter Tuur Elzinga van vakbond FNV. Hij zegt dat er nu “roofbouw” wordt gepleegd op de lonen door de weigering van werkgevers om de inflatie automatisch te compenseren in de lonen.

“Nu moeten we elk jaar opnieuw voor hetzelfde tientje knokken en dan wordt ons verweten dat wij verantwoordelijk zijn voor een vechteconomie. Nou, dat frame stellen wij ter discussie, daar zijn wij wel klaar mee”, aldus Elzinga. Hij legt de verantwoordelijkheid voor de scheefgroei en vechteconomie bij werkgevers.

De FNV-voorzitter zegt dat bedrijven recordwinsten boeken en dat er geld zat is om uit te delen aan aandeelhouders. “Daarom is deze roofbouw op onze lonen niet te verteren. Waarom vinden werkgevers het normaal om de stijging van hun kosten door te berekenen aan de klant, maar geven ze niet thuis als wij onze gestegen kosten van het levensonderhoud moeten doorberekenen?”

Elzinga geeft aan dat afgelopen jaar forse loonsverhogingen in cao’s zijn afgedwongen door stakingen en acties. “Dat zullen we komend jaar zeker weer doen als het nodig is, maar verwijt ons dan niet dat we bereid zijn terug te vechten als je ons eerst loon hebt afgenomen door de inflatie niet te compenseren.”