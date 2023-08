Aandacht voor IMCD en Basic-Fit op rustig Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar chemicaliĆ«ndistributeur IMCD en fitnessketen Basic-Fit. IMCD kondigde een kleine overname aan. Het bedrijf koopt Sachs Chemical in Puerto Rico. Een overnamebedrag werd niet gegeven. Sachs Chemical, dat ook actief is in Costa Rica, heeft een jaaromzet van zo’n 50 miljoen dollar. Basic-Fit zal mogelijk profiteren van een koopadvies door de Duitse investeringsbank Berenberg.

De nieuwe beursmaand begint verder relatief rustig op het Damrak. ICT-dienstverlener Ordina, die wordt overgenomen door zijn grotere Franse branchegenoot Sopra Steria, kwam met cijfers. Het bedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft met ruim 6 procent stijgen. De nettowinst daalde wel tot 12,2 miljoen euro, vanwege eenmalige kosten gerelateerd aan het overnameproces. Ordina zal na afronding van de overname van de Amsterdamse beurs verdwijnen.

Buiten het Damrak kwamen grote Duitse bedrijven als plasticfabrikant Covestro, post- en pakketbezorger Deutsche Post en vrachtwagenfabrikant Daimler Truck met resultaten. Ook de Britse bank HSBC en olie- en gasconcern BP openden de boeken. Later op de dag staan de kwartaalcijfers van taxidienst Uber en de Amerikaanse farmaceuten Merck en Pfizer op het programma.

De AEX-index lijkt vrijwel vlak te gaan beginnen aan de maand augustus. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten dinsdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,9 procent hoger. De beurzen in Hongkong en Shanghai verloren 0,3 en 0,1 procent.

Aalberts liet weten dochterbedrijf Disptek te verkopen. Een overnamesom werd niet vermeld. De verkoop maakt onderdeel uit van het desinvesteringsprogramma dat Aalberts eind 2021 aangekondigde. Op het Damrak blijft ook Heineken in de belangstelling staan. De bierbrouwer raakte maandag 8 procent aan waarde kwijt na tegenvallende halfjaarcijfers en vooruitzichten.

De euro was 1,1022 dollar waard, onveranderd vergeleken met een dag eerder. De olieprijzen vielen wat terug na het bereiken van de hoogste niveaus sinds april. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 81,53 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 85,12 dollar per vat.