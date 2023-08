Adyen onderaan in lagere AEX, Basic-Fit wint na koopadvies

De AEX-index op het Damrak ging dinsdag licht omlaag onder aanvoering van betaalbedrijf Adyen. Bij de middelgrote bedrijven behoorde Basic-Fit tot de grote winnaars. De fitnessketen profiteerde van een koopadvies door de Duitse investeringsbank Berenberg en werd bijna 5 procent hoger gezet.

De nieuwe beursmaand begon verder relatief rustig op het Damrak. Alleen ICT-dienstverlener Ordina, die wordt overgenomen door zijn grotere Franse branchegenoot Sopra Steria, kwam met cijfers. Dat aandeel daalde 0,2 procent.

Buiten het Damrak was het een stuk drukker met resultaten. In Frankfurt kwamen grote Duitse bedrijven als post- en pakketbezorger DHL Group en vrachtwagenfabrikant Daimler Truck met cijfers. Die vielen niet in de smaak bij beleggers. DHL Group, het voormalige Deutsche Post, zakte 4 procent en Daimler Truck verloor 1,9 procent. De Duitse plasticfabrikant Covestro won wel 1,6 procent, na goed ontvangen resultaten.

Ook de Britse olie- en gasconcern BP opende de boeken. Het concern zag de kwartaalwinst flink kelderen door de lagere energieprijzen, maar gaat wel meer eigen aandelen inkopen. Het aandeel won 1,5 procent in Londen.

De AEX-index noteerde rond het middaguur 0,5 procent in de min op 787,80 punten. De MidKap daalde 0,8 procent tot 927,50 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 1 procent.

Naast Adyen (min 2,5 procent) stond DSM-Firmenich in de staartgroep van de AEX, met een verlies van 1,9 procent. Het speciaalchemieconcern maakt woensdag zijn resultaten bekend. Chipbedrijf ASMI voerde de schaarse stijgers aan, met een plus van 0,5 procent. Prosus daalde 0,2 procent. De techinvesteerder maakte bekend dat dochterbedrijf PayU zijn activiteiten buiten India verkoopt aan het Israƫlische Rapyd voor 610 miljoen dollar.

In de MidKap steeg biotechnoloog Galapagos 4 procent dankzij een adviesverhoging door KBC Securities. Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway sloot de rij met een verlies van 3,8 procent.

Bij de kleinere bedrijven werd Azerion bijna 9 procent meer waard. Het gamebedrijf verkoopt de spelletjes van Youda Games aan Playtika Holding, waarbij de totale verkoopprijs kan oplopen tot 150 miljoen euro.

De euro was 1,0972 dollar waard, tegen 1,1022 dollar een dag eerder. De olieprijzen vielen wat terug na het bereiken van de hoogste niveaus sinds april. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 81,30 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 84,98 dollar per vat.