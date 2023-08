Basic-Fit bij winnaars op lager Damrak na koopadvies

Basic-Fit behoorde dinsdag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs, die een klein verlies liet zien. De fitnessketen profiteerde van een koopadvies door de Duitse investeringsbank Berenberg en werd 5 procent hoger gezet. De nieuwe beursmaand begon verder relatief rustig op het Damrak. Alleen ICT-dienstverlener Ordina, die wordt overgenomen door zijn grotere Franse branchegenoot Sopra Steria, kwam met cijfers. Dat aandeel bleef ongewijzigd. Ordina zal na afronding van de overname van de Amsterdamse beurs verdwijnen.

Buiten het Damrak was het wel drukker met resultaten van grote Duitse bedrijven als plasticfabrikant Covestro, post- en pakketbezorger DHL Group en vrachtwagenfabrikant Daimler Truck. Ook de Britse bank HSBC en olie- en gasconcern BP openden de boeken. BP zag de kwartaalwinst flink kelderen door de lagere energieprijzen, maar gaat wel meer eigen aandelen inkopen. Het aandeel won ruim 1 procent in Londen. Concurrent Shell, die vorige week al met cijfers kwam, klom 0,9 procent in Amsterdam en was daarmee de sterkste stijger in de AEX.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 790,71 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 932,31 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,4 procent. Londen won 0,1 procent.

Prosus zakte 0,9 procent. De techinvesteerder maakte bekend dat dochterbedrijf PayU zijn activiteiten buiten India verkoopt aan het Israƫlische Rapyd voor 610 miljoen dollar. Door de verkoop kan het betalingsbedrijf zich volgens Prosus beter concentreren op de snelgroeiende Indiase betalingsmarkt.

IMCD verloor 0,5 procent na een kleine overname. De chemicaliƫndistributeur koopt Sachs Chemical in Puerto Rico. Heineken bleef onveranderd. De bierbrouwer raakte maandag 8 procent aan waarde kwijt na tegenvallende halfjaarcijfers en vooruitzichten.

Aalberts daalde 0,3 procent. De industrieel toeleverancier liet weten zijn dochterbedrijf Disptek te verkopen. Azerion maakte een koerssprong van ruim 11 procent. Het gamebedrijf heeft de spelletjes van Youda Games verkocht aan Playtika Holding. De totale verkoopprijs kan oplopen tot 150 miljoen euro.

De euro was 1,0971 dollar waard, onveranderd vergeleken met een dag eerder. De olieprijzen vielen wat terug na het bereiken van de hoogste niveaus sinds april. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 81,55 dollar. Brentolie werd ook 0,3 procent goedkoper, op 85,17 dollar per vat.