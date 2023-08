BMW profiteert van grote vraag naar duurdere topmodellen

Net als veel andere grote autoproducenten, blijft ook het Duitse BMW goede zaken doen. Het autoconcern verhoogde dinsdag zijn winstverwachting voor heel 2023, vooral als gevolg van sterke verkoopcijfers en hogere prijzen voor zijn duurdere topmodellen.

In de eerste jaarhelft verkocht BMW 1,2 miljoen auto’s, bijna 5 procent meer vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het concern gaf vorige maand al aan dat dankzij stabielere toeleveringsketens er weer meer auto’s worden verkocht. Daardoor nemen ook de levertijden af. Volgens de Duitsers is er momenteel bijzonder veel vraag naar de nieuwe vlaggenschepen 7-serie en de X7. Ook de volledig elektrische BMW i4 is erg gewild.

BMW verwacht dat de verkopen dit jaar een “solide groei” zullen doormaken. Eerder ging het bedrijf uit van een lichte groei. De winstmarge komt naar verwachting uit tussen de 9 en 10,5 procent. Dat was eerder 8 tot 10 procent.

Het concern waarschuwde echter wel dat het zich schrap zet voor “hogere uitgaven voor leveranciers”, als gevolg van inflatie. Aanhoudende bevoorradingsproblemen zullen ook “een tegenwind blijven vormen”, aldus BMW. Het concern publiceert donderdag zijn volledige halfjaarresultaten.

Aartsrivaal Mercedes-Benz verhoogde vorige week zijn winstverwachting voor dit jaar al om dezelfde redenen als BMW. Renault rapporteerde onlangs een recordwinst over de eerste jaarhelft door een grote vraag naar nieuwe modellen. Concurrent Stellantis, het moederbedrijf van merken als Opel, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep en Fiat, kondigde daarvoor een recordwinst aan.