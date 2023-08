DHL optimistisch ondanks zwakke vraag naar vrachtvervoer

DHL Group, het voormalige Deutsche Post, blijft last houden van minder vraag naar vrachtvervoer. Daardoor zag het postbedrijf de omzet uit deze divisie teruglopen, wat drukte op de algehele resultaten over het tweede kwartaal van dit jaar. Toch blijft DHL Group vertrouwen houden in de rest van 2023, waardoor het bedrijf zelfs zijn winstverwachting naar boven heeft bijgesteld.

De totale omzet van het bedrijf bedroeg over de maanden april tot en met juni iets meer dan 20 miljard euro. Dat was een jaar geleden nog 24 miljard euro. Bijna 5 miljard euro aan inkomsten was afkomstig van de vrachtdivisie van DHL, 41 procent minder dan in het tweede kwartaal van vorig jaar.

Het bedrijf merkte een terugval van bijna 16 procent in de hoeveelheid luchtvracht in de eerste helft van dit jaar, met name op routes tussen China en de Verenigde Staten en China en Europa. De omzet uit vrachtvluchten daalde daardoor met ruim 43 procent in de eerste helft van 2023. Maar ook de omzet uit vervoer over zee liep flink terug, met bijna 46 procent in de eerste zes maanden van dit jaar.

Dat DHL vertrouwen houdt, komt onder meer door de goede prestaties van de divisie verantwoordelijk voor het leveren van logistieke diensten. Daar steeg de omzet in het tweede kwartaal met 4 procent op jaarbasis tot 4,2 miljard euro. Met name langlopende contracten met klanten zorgden daar “voor een aanhoudend stabiele winstsituatie en verdere groei in het tweede kwartaal”, aldus het postbedrijf.

Onder de streep bleef een winst voor aftrek van rente en belastingen over van 1,7 miljard euro. Over de eerste helft van dit jaar gaat een dergelijke winst van 3,3 miljard euro de boeken in, ongeveer een kwart minder dan een jaar eerder. Maar volgens DHL heeft het bedrijf “goed gepresteerd in een uitdagend klimaat”. Daarom stelt het bedrijf zijn ondergrens van de winst over dit jaar bij van 6 miljard euro naar 6,2 miljard euro.