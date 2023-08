Motorfietsen blijven deze zomer populair

Nieuwe motors zijn nog populairder dan vorig jaar, ondanks de algehele verslechtering van de economie. In de eerste helft van dit jaar werd er al een record aan nieuwe motoren verkocht in Nederland en in juli was er opnieuw een toename van de verkoop te zien.

Volgens brancheorganisaties BOVAG en de RAI Vereniging zijn er vorige maand 1678 nieuwe motorfietsen op kenteken gezet. Dat komt neer op een stijging van 16 procent vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Daardoor loopt de totale motorenverkoop nu 14 procent voor op vorig jaar rond deze tijd.

De interesse in motorfietsen was tijdens de coronapandemie al flink toegenomen. Martijn van Eikenhorst, sectiemanager Motoren bij de RAI Vereniging, spreekt van een groeiende populariteit van de motor, die volgens hem compact, flexibel en breed toegankelijk is voor veel mensen. “We zien ook dat steeds meer jongeren hun rijbewijs halen”, merkt hij op in een verklaring.

De meest gewilde merken waren afgelopen maand Yamaha, Honda en Kawasaki. Het best verkochte model van juli was evenwel de BMW R1250 GS. Daarvan werden er 61 nieuwe exemplaren geregistreerd.