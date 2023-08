NAM: gaswinning Groningen snel herstarten na sluiting kan niet

De gaswinning in Groningen kan niet snel opnieuw worden opgestart als ze zijn gesloten. Dit bevestigt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) dinsdag na berichtgeving van de Volkskrant. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) besloot eerder om het gasveld volgend jaar te sluiten. Het blijft wel mogelijk om de gaswinning weer in beperkte mate op te starten bij gastekorten.

De gaswinning in Groningen is volgens de NAM “niet ontworpen” om na lange tijd stilstaan weer op te starten. “Je kunt er in geval van nood niet op rekenen dat je op tijd paraat staat.” Deze zomer test de NAM hoe snel een gesloten locatie op kan starten als dat in een koude winter nodig is. Nu kijkt de NAM naar de makkelijkst op te starten plek. Die locatie is niet representatief voor de rest van het Groningerveld, stelt een woordvoerder.

De NAM wil meer duidelijkheid van de staatssecretaris. “Als Groningen niet meer nodig is, moet je sluiten. Als het wel nodig is, moet je warm blijven draaien, de waakvlam. Zo kun je het Groningenveld op verantwoorde wijze afbouwen.”

Vijlbrief zegt via zijn woordvoerder dat hij nog steeds van plan is om de gaskraan per 1 oktober te sluiten. De kritiek van de NAM brengt daar geen verandering in. De bewindsman zegt de resultaten af te wachten van de test om de gaswinning van pas gesloten gaslocaties te hervatten.