Omzetduikeling Pfizer door ingestorte vraag coronavaccins

De Amerikaanse farmaceut Pfizer, onder meer bekend van zijn coronaprikken, heeft een tegenvallend financieel kwartaal gedraaid. Door de ingestorte vraag naar de vaccins zakte de omzet in het tweede kwartaal met meer dan de helft in elkaar. Daardoor moest Pfizer zijn omzetverwachting voor heel 2023 fors naar beneden bijstellen, met 1 miljard dollar (909 miljoen euro).

De totale opbrengsten kwamen in het afgelopen kwartaal uit op 12,7 miljard dollar. Dat is 54 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder en beneden de verwachtingen van marktkenners.

Pfizer was tijdens de coronaperiode een van de eerste bedrijven met een vaccin tegen het virus. Daar verdienden de Amerikanen vele miljarden mee. Maar die inkomsten loopt het bedrijf nu al tijden mis. Pfizer voorziet nu dat de omzet dit jaar uitkomt op 70 miljard dollar. Eerder ging het bedrijf uit van 71 miljard. De omzet bedroeg in 2022 nog ruim 100 miljard dollar.

Het concern nam eerder dit jaar het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Seagen over in een poging om de verkoopdaling van het coronavaccin op te vangen. Met die overname is een bedrag gemoeid van 43 miljard dollar. Pfizer wil hiermee zijn behandelingen tegen kanker uitbreiden.