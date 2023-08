Pakkettenconcern DHL grote verliezer op beurzen na openen boeken

Post- en pakketbedrijf DHL was dinsdag een grote verliezer op de Europese beurzen na het openen van de boeken. Het voormalige Deutsche Post blijft namelijk last houden van minder vraag naar vrachtvervoer. Daardoor zag het postbedrijf de omzet uit deze divisie teruglopen, wat drukte op de algehele resultaten over het tweede kwartaal van dit jaar. Beleggers zetten het aandeel in Frankfurt zo’n 5 procent lager.

In Duitsland kwamen ook autoconcern BMW en vrachtwagenfabrikant Daimler Truck met cijfers. Die vielen ook niet in de smaak bij beleggers. BMW leverde ruim 5 procent in en Daimler Truck verloor dik 2 procent. Net als veel andere grote autoproducenten bleef BMW goede zaken doen. Het concern waarschuwde echter wel dat het zich schrap zet voor “hogere uitgaven voor leveranciers”, als gevolg van inflatie. Aanhoudende bevoorradingsproblemen zullen waarschijnlijk ook “een tegenwind blijven vormen”, aldus BMW.

Ook het Britse olie- en gasconcern BP opende de boeken. Het concern zag de kwartaalwinst flink kelderen door de lagere energieprijzen, maar gaat wel meer eigen aandelen inkopen. Het aandeel zakte 0,3 procent in Londen. De nieuwe beursmaand begon verder relatief rustig op het Damrak. Alleen ICT-dienstverlener Ordina, die wordt overgenomen door zijn grotere Franse branchegenoot Sopra Steria, kwam met cijfers. Dat aandeel daalde 0,2 procent.

Net als op Wall Street handelden beleggers in Europa over de gehele linie vrij voorzichtig op deze eerste dag van een nieuwe maand. De AEX-index eindigde 0,7 procent in de min op 786,14 punten. De MidKap daalde 1,2 procent tot 924,11 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 1,3 procent.

Bij de middelgrote bedrijven in Amsterdam behoorde Basic-Fit tot de grootste winnaars. De fitnessketen profiteerde van een koopadvies door de Duitse investeringsbank Berenberg en werd ruim 1 procent hoger gezet. Bij de kleinere bedrijven werd Azerion daarnaast dik 10 procent meer waard. Het gamebedrijf verkoopt de spelletjes van Youda Games aan Playtika Holding, waarbij de totale verkoopprijs kan oplopen tot 150 miljoen euro.

De waarde van de euro koerste verder op 1,0963 dollar, tegen 1,1022 dollar een dag eerder. De olieprijzen vielen op hun beurt wat terug na het bereiken van de hoogste niveaus sinds april. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent minder op 81,08 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 84,74 dollar per vat.