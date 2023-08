Toyota profiteert van goedkope yen en verbetering productie

De Japanse autoproducent Toyota zag de winst in het afgelopen kwartaal flink stijgen. De grootste autofabrikant ter wereld kon weer meer auto’s afleveren door de afnemende problemen in de aanvoerketen waardoor de productie kon worden opgevoerd. Eerder kampten veel autofabrikanten nog met tekorten aan onderdelen zoals chips. Ook de goedkopere Japanse yen stuwden de verkopen in het buitenland.

Toyota boekte in de maanden april tot en met juni, het eerste kwartaal van het bedrijf, een nettowinst van 1,3 biljoen yen (zo’n 8,3 miljard euro). Dat is bijna 80 procent meer dan een jaar geleden. De omzet nam met ruim 24 procent toe. Zowel de winst als de omzet viel hoger uit dan kenners hadden verwacht. Het bedrijf handhaafde zijn doelstellingen voor de winst en omzet dit jaar.

Het verkoopvolume nam volgens Toyota in alle regio’s toe als gevolg van inspanningen om de productiviteit te verbeteren. Toyota meldde vorige week al in juni een recordaantal auto’s te hebben geproduceerd en verkocht. Inclusief het luxemerk Lexus verkocht het concern in het afgelopen kwartaal wereldwijd ruim 2,5 miljoen voertuigen. Dat waren er dik 8 procent meer dan een jaar geleden.