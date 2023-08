Toyota stijgt op positieve Japanse beurs na cijfers

Toyota behoorde dinsdag tot de winnaars op de aandelenbeurs in Tokio. De Japanse autofabrikant zag de winst in het afgelopen kwartaal flink stijgen. Het bedrijf kon weer meer auto’s afleveren door de afnemende problemen in de aanvoerketen. Eerder kampten veel autofabrikanten nog met tekorten aan onderdelen zoals chips. Het aandeel werd 2,6 procent hoger gezet.

Concurrenten Nissan en Honda gingen mee omhoog en wonnen 3,7 procent en 1,9 procent. De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, klom mede daardoor 0,9 procent. Een waardedaling van de Japanse yen zorgde daarbij ook voor koerswinsten onder de Japanse exportbedrijven. De chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron kregen er ruim 3 procent en dik 2 procent bij.

De andere Aziatische beurzen begonnen ook overwegend positief aan de nieuwe beursmaand. In Sydney steeg de All Ordinaries 0,8 procent. Beleggers verwerkten het besluit van de Australische centrale bank om de rente in het land onverwacht ongewijzigd te laten op 4,1 procent. Economen gepolst door persbureau Reuters hadden gerekend op een renteverhoging met een kwart procentpunt. De centrale bank verklaarde wel vastbesloten te blijven om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling en nieuwe renteverhogingen niet uit te sluiten.

De beurs in Shanghai won 0,1 procent. Uit cijfers van marktonderzoeker S&P Global bleek dat de Chinese industrie in juli voor het eerst sinds april is gekrompen. Eerder meldde de Chinese overheid al dat de bedrijvigheid in de omvangrijke industrie van het land vorige maand voor de vierde maand op rij is gekrompen. De Kospi in Seoul steeg 0,7 procent, ondanks een verdere krimp van de Zuid-Koreaanse industrie. Die liet in juli voor de dertiende maand op rij een krimp zien, volgens gegevens van S&P Global. De afname van de bedrijvigheid in de sector viel wel minder groot uit dan gevreesd.

In Hongkong bleef de Hang Seng-index vrijwel ongewijzigd. HSBC won ruim 1 procent. De Britse bank, die ook een notering heeft in Hongkong, boekte afgelopen kwartaal flink meer winst dankzij de hogere rentes. Ook gaat de bank meer eigen aandelen inkopen om de aandeelhouders te belonen. Country Garden zakte 7 procent na mediaberichten dat de noodlijdende Chinese projectontwikkelaar de verkoop van 300 miljoen dollar aan aandelen heeft geschrapt.