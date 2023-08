Uber verliest op lager Wall Street ondanks verrassende winst

Uber behoorde dinsdag tot de verliezers op aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse taxi- en bezorgdienst boekte afgelopen kwartaal wel een verrassende nettowinst van 394 miljoen dollar, na een miljardenverlies vorig jaar. Maar te midden van een algeheel terughoudende stemming op de beurzen waren beleggers toch niet heel enthousiast. Daarbij is bekend geworden dat de financieel directeur van Uber het bedrijf gaat verlaten. Ook zijn de vooruitzichten voor 2024 ongewijzigd gebleven. Het aandeel werd in de vroege handel bijna 5 procent lager gezet.

Beleggers bleven voorzichtig aan het begin van de nieuwe beursmaand. De hoop dat de Federal Reserve nu bijna klaar is met het verhogen van de rente om de inflatie aan te pakken, zorgden in juli voor een optimistische stemming. Nu wordt vooral uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat eind deze week verschijnt. Dat rapport speelt een grote rol bij de rentebesluiten van de Fed. Ook komen deze week nog iPhone-maker Apple en webwinkelconcern Amazon met resultaten. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent in de plus op 35.642 punten. De brede S&P 500 zakte juist 0,2 procent tot 4580 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,6 procent tot 14.265 punten.

Pfizer won 1 procent. De farmaceut, bekend van het coronavaccin, boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. De omzet viel echter tegen door de dalende verkopen van de vaccins en covidpillen van het bedrijf. Concurrent Merck, die ook met cijfers kwam, werd bijna 1 procent hoger gezet. De medicijnfabrikant deed vooral goede zaken met zijn behandelingen tegen kanker en leed afgelopen kwartaal minder verlies dan verwacht. Ook schroefde het bedrijf de omzetverwachting voor het hele jaar op.

Caterpillar kreeg er verder meer dan 6 procent aan beurswaarde bij. De fabrikant van grote bouwmachines boekte in het tweede kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. JetBlue Airways zakte daarentegen meer dan 7 procent. De Amerikaanse budgetmaatschappij presteerde afgelopen kwartaal in lijn met de verwachtingen, maar waarschuwde voor een mogelijk verlies in het huidige kwartaal en verlaagde de vooruitzichten voor het hele jaar.