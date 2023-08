Uniper wil tien jaar eerder CO2-neutraal elektriciteit opwekken

Het Duitse energieconcern Uniper wil al in 2040 volledig CO2-neutraal elektriciteit opwekken. Daarmee wordt die doelstelling tien jaar naar voren gehaald, heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt bij de presentatie van zijn halfjaarcijfers. Om zijn elektriciteitscentrales draaiende te houden, wil Uniper inzetten op duurzame energiebronnen, zoals waterstof.

Ook wil het staatsconcern investeren in zonne- en windparken. Naast het doel voor 2040, wil Uniper dat 80 procent van de opwekkingscapaciteit al koolstofvrij is tegen 2030. Uiterlijk in 2029 moet er daarom een einde komen aan het opwekken van elektriciteit uit kolen. Voorwaarde is wel dat de op kolen draaiende centrale Datteln IV in Noordrijn-Westfalen dan verkocht is.

Uniper leed het afgelopen jaar nog tientallen miljarden euro’s verlies doordat het Russische staatsgasbedrijf Gazprom langlopende leveringscontracten niet meer nakwam na de inval van Rusland in Oekraïne. Daardoor moest het Duitse bedrijf, dat ook in Nederland elektriciteitscentrales heeft, tegen de extreem hoge actuele marktprijzen gas inkopen. Berlijn schoot te hulp met in totaal 34,5 miljard euro aan staatssteun, om zo een domino-effect van omvallende energiebedrijven te voorkomen.

Maar de financiële tegenslagen heeft Uniper inmiddels om weten te buigen. Het bedrijf spreekt van “uitzonderlijk sterke cijfers over de eerste helft van het jaar”. Daarbij gaan weer zwarte cijfers de boeken in, namelijk een nettowinst van 9,4 miljard euro. “Vandaag kan ik dus met zekerheid zeggen dat 2022 zich voor ons niet zal herhalen”, zegt topman Michael Lewis.