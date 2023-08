Verkoop nieuwe auto’s zette in juli fors door

De verkoop van nieuwe auto’s in Nederland ging in juli fors omhoog. Vorige maand werden 28.687 nieuwe personenauto’s op kenteken gezet, bijna 31 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat melden brancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG en dataspecialist RDC.

“De stijging zien we ook terug in voorgaande maanden, waarbij de aantallen aanzienlijk hoger ligger dan in het jaar 2022”, constateren de organisaties. In totaal zijn er dit jaar 229.342 personenauto’s geregistreerd, een groei van 30,6 procent. De sterke groei van de afgelopen maanden is voor een deel toe te schrijven aan het uitleveren van openstaande orders uit 2022. Toen kampte de autobranche met leverings- en voorraadproblemen.

De brancheorganisaties zagen het aantal nieuwe verkooporders in de afgelopen maanden “enigszins” teruglopen. Dat is het gevolg van de hoge inflatie en het lage consumentenvertrouwen. Toch voorzien RAI en BOVAG nog steeds dat er dit jaar rond de 340.000 auto’s verkocht zullen worden. Dat betekent een stijging van 9 procent vergeleken met vorig jaar.

Het Koreaanse Kia verkocht in juli de meeste nieuwe auto’s in ons land, gevolgd door Volkswagen, Toyota en Skoda. De Kia Picanto werd het vaakst verkocht.

Volgens online-autoplatform Autoscout24 is de prijs van een tweedehandsauto licht gedaald, tot gemiddeld 24.496 euro in juli. Dat is 0,4 procent minder dan de voorgaande maand. “Deze ontwikkeling volgt na drie jaren aan scherpe prijsstijgingen en lijkt te duiden op een stabilisering van de occasionmarkt”, stelt Autoscout24.