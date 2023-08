Wall Street schrikt van vertraging groei bij Uber

Uber is dinsdag bijna 6 procent van zijn beurswaarde kwijtgeraakt op Wall Street. Beleggers schrokken van een vertraging van de groei bij de Amerikaanse taxi- en bezorgdienst. De omzet ging slechts 14 procent omhoog, de kleinste groei sinds het eerste kwartaal van 2021.

“De markt gelooft niet dat Uber zijn groei op peil kan houden”, verklaart een analist van Bloomberg Intelligence. Uber slaagde er wel in om voor het eerst ooit een kwartaal met een operationele winst af te sluiten. Die prestatie zorgde ervoor dat het aandeel in de voorbeurshandel, dus voordat de beurzen in New York open gingen, nog stevig in de lift zat. Het sentiment sloeg pas op het laatste moment om.

Het gebeurt vaker dat de reactie van beleggers op kwartaalresultaten van een bedrijf gaandeweg verandert. Datzelfde was dinsdag eigenlijk het geval bij Pfizer, dat aan het begin van de handelsdag in beurswaarde won maar uiteindelijk ruim 1 procent lager de handel uitging. De farmaceut, bekend van zijn coronavaccin, boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. De omzet viel echter tegen door de dalende verkopen van de vaccins en covidpillen van het bedrijf.

Concurrent Merck, die eveneens met cijfers kwam, werd ook dik 1 procent lager gezet. De medicijnfabrikant leed afgelopen kwartaal opnieuw verlies, zij het minder dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Ook schroefde het bedrijf dat onder meer behandelingen tegen kanker aanbiedt de omzetverwachting voor het hele jaar op.

Te midden van al die bedrijfscijfers bleven Amerikaanse beleggers voorzichtig aan het begin van de nieuwe beursmaand. De Dow-Jonesindex won 0,2 procent tot 35.630,68 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent tot 4576,73 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,4 procent tot 14.283,91 punten.

Meta Platforms won verder ruim 1 procent. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram is van plan om gebruikers in de Europese Unie voortaan expliciet om toestemming te vragen voor advertenties die zijn afgestemd op content die ze op de platforms bekijken. Met dat plan wil het socialemediaconcern tegemoetkomen aan Europese eisen.

Dat lokale regels soms grote gevolgen kunnen hebben bij Meta bleek ook in Canada. Daar is Meta begonnen met een proces om nieuws via Facebook en Instagram te blokkeren, omdat er daar nieuwe regelgeving is, die de digitale platforms verplicht om anders lokale nieuwsorganisaties te gaan betalen.