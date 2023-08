Winst BP keldert door dalende energieprijzen

De Britse olie- en gasproducent BP boekte in het tweede kwartaal van dit jaar flink minder winst. Net als andere grote Europese olieconcerns als Shell en TotalEnergies kampte het bedrijf met de lagere olie- en gasprijzen. Vorig jaar piekten de brandstofprijzen nog door de onrust op de energiemarkt die volgde op de Russische invasie van Oekraïne.

BP boekte afgelopen kwartaal een nettowinst van 2,6 miljard dollar. Een jaar geleden ging nog een winst van 8,5 miljard dollar de boeken in. De winst viel ook lager uit dan de 3,5 miljard dollar die analisten hadden voorzien.

Om de aandeelhouders tevreden te houden keert BP wel meer dividend uit, ondanks de forse winstdaling. Ook gaat het bedrijf voor nog eens 1,5 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen om aandeelhouders te belonen.

Vorig jaar boekten de olie- en gasconcerns nog recordwinsten door de sterk gestegen energieprijzen vanwege de onrust over de oorlog in Oekraïne. Inmiddels zijn de prijzen weer fors gedaald. Shell en het Franse TotalEnergies, die vorige week al met cijfers kwamen, zagen de winsten afgelopen kwartaal ook flink afnemen. Beide concerns kondigden desondanks aan voor miljarden aan eigen aandelen in te kopen.