X sleept organisatie tegen online haatzaaien voor de rechter

X, tot voor kort Twitter, sleept een organisatie voor de rechter die zich bezighoudt met campagnes tegen online haatzaaien. Het socialemediaplaform van miljardair Elon Musk beticht het Center for Countering Digital Hate (CCDH) er onder meer van de vrijheid van meningsuiting te ondermijnen.

Dat terwijl X er naar eigen zeggen alles aan doet om mensen zich vrij te laten voelen. “Wij geloven dat mensen van alle achtergronden en overtuigingen het recht moeten hebben om zich vrij te uiten, zolang ze dat doen binnen de grenzen van de wet”, meldt het bedrijf in een blogpost op zijn website. Inmiddels zou 99,99 procent van de berichten zelfs vrij van hatelijke inhoud zijn, aldus X.

Maar het CCDH probeert die “publieke dialoog” volgens het platform te verhinderen. “Daarom heeft X een juridische claim ingediend tegen het CCDH en haar sponsors. X verwerpt niet alleen alle claims van het CCDH, maar door ons eigen onderzoek hebben we verschillende manieren ontdekt waarop het CCDH actief werkt aan het voorkomen van vrije meningsuiting”, luidt de onderbouwing daarvoor.

Zo zou de organisatie onder meer mensen aanvallen die zich uitspreken over zaken waar het CCDH niet mee eens is. Ook meent X dat het CCDH illegaal toegang had tot data van X, die de organisatie vervolgens op een verkeerde manier heeft gebruikt. Daarnaast verdenkt X het CCDH ervan adverteerders aan te moedigen om niet langer te investeren in het platform.

Kort nadat X had gedreigd met een rechtszaak reageerde het CCDH in een bericht op X. “Het publiek heeft het recht om te weten of en hoe @ElonMusk heeft geleid tot meer haat op Twitter. Door ons te bedreigen probeert Musk de waarheid over zijn eigen falen te verbergen. Platforms moeten verantwoordelijk worden gehouden voor het verspreiden van haat en leugens.”