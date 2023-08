Aandacht voor DSM-Firmenich en Wolters Kluwer op beurs

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de resultaten van speciaalchemiebedrijf DSM-Firmenich en informatieleverancier Wolters Kluwer. DSM-Firmenich zag zoals verwacht de omzet en winst dalen in het tweede kwartaal. Het fusiebedrijf had eind juni al gewaarschuwd voor tegenvallende resultaten van zijn vitamine-activiteiten. Het Nederlands-Zwitserse concern kondigde toen meteen maatregelen aan om die activiteiten te reorganiseren en de kosten te verlagen.

Wolters Kluwer boekte meer omzet in de eerste zes maanden van het jaar en handhaafde de prognose voor het hele jaar. Bestuursvoorzitter Nancy McKinstry merkte daarbij op dat ongeveer 50 procent van de digitale inkomsten van het bedrijf afkomstig zijn van producten die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie (AI).

Ook koffieconcern JDE Peet’s opende de boeken. Het moederbedrijf van Douwe Egberts zag de omzet licht stijgen in de eerste jaarhelft. Die groei werd veroorzaakt door hogere prijzen. Het bedrijf handhaafde zijn verwachting voor de omzetgroei dit jaar, maar werd wel wat voorzichtiger over de winstgevendheid.

Kunstmestproducent OCI kwam eveneens met resultaten. Het bedrijf zag de omzet meer dan halveren in het tweede kwartaal en dook in de rode cijfers. OCI kampte vooral met lagere prijzen van stikstof en methanol. Het bedrijf kondigde bij de publicatie van de eerstekwartaalcijfers al aan alle activiteiten tegen het licht te houden en ook de toekomst van de beursnotering in Amsterdam te bekijken. OCI verwacht daar later dit jaar meer over te kunnen zeggen.

De stemming op de beursvloeren lijkt echter vooral te worden bepaald door de verrassende verlaging van de kredietrating van de Verenigde Staten door kredietbureau Fitch. De grootste economie ter wereld is daarmee de hoogste kredietscore kwijtgeraakt. Dit betekent dat de Amerikaanse staatsobligaties in de ogen van Fitch niet meer tot de veiligste beleggingen behoren.

De AEX-index koerst af op een lagere opening. Ook de Aziatische aandelenmarkten gingen woensdag flink omlaag na kredietverlaging van de VS. De Japanse yen, die als een veilige belegging wordt gezien, steeg in waarde en de Nikkei in Tokio sloot mede daardoor 2,3 procent in de min. De Hang Seng-index in Hongkong raakte 1,9 procent kwijt.

De euro was 1,0990 dollar waard, tegen 1,0963 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 82,22 dollar. Brentolie werd ook 1 procent duurder, op 85,78 dollar per vat.