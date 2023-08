Bezetting passagiersvluchten weer bijna op niveau van voor corona

Het aantal bezette vliegtuigstoelen op vluchten van en naar Nederlandse luchthavens ligt weer bijna op het niveau van 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren gemiddeld 81 van de 100 stoelen op passagiersvluchten in het tweede kwartaal van dit jaar bezet. In dezelfde periode in 2019 ging het om 82 stoelen.

De bezettingsgraad stond tijdens de coronacrisis nog behoorlijk onder druk. Zo bedroeg deze in het tweede kwartaal van 2020 slechts 39 procent, in 2021 ging het om 44 procent. Vorig jaar toonde de luchtvaart al wat herstel. Het toenemende aantal reizigers na de pandemie leidde tot meer bezette stoelen en daarmee een bezetting van 79 procent.

Volgens het CBS reisden van april tot en met juni bijna 19 miljoen reizigers van en naar een van de vijf Nederlandse luchthavens van nationaal belang. Dat is een stijging van 9,3 procent op jaarbasis. De meeste van hen, ruim 16 miljoen passagiers, reisden via Schiphol. Die luchthaven ontving daardoor 10 procent meer reizigers dan in dezelfde periode in 2022. Op de tweede plaats van drukste Nederlandse luchthavens staat Eindhoven Airport, met 1,9 miljoen verwerkte reizigers in het tweede kwartaal.

Van en naar Maastricht Aachen Airport lag het aantal vluchten en passagiers juist behoorlijk lager, respectievelijk 77 procent en 67 procent. Dat komt volgens het statistiekbureau door de renovatie van de landingsbaan. Als gevolg daarvan vertrokken en arriveerden er geen vliegtuigen in juni en een groot deel van de maand mei.

Schiphol blijft de belangrijkste luchthaven, stelt het CBS, en niet alleen binnen Nederland. Zo reisden vorig jaar 52,5 miljoen reizigers via de luchthaven. Alleen Parijs Charles de Gaulle verwerkte binnen Europa met 57,5 miljoen reizigers meer passagiers.