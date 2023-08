Chipproducent AMD omlaag op rood Wall Street

Advanced Micro Devices (AMD) behoorde woensdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse chipproducent maakte kwartaalcijfers bekend. Ook overweegt het bedrijf speciale chips voor kunstmatige intelligentie (AI) te maken voor de Chinese markt om aan de strenge Amerikaanse exportregels voor dat land te voldoen. Het aandeel noteerde kort na aanvang een min van 1,4 procent.

Beleggers reageerden verder op de beslissing van kredietbeoordelaar Fitch om de kredietrating van de Verenigde Staten te verlagen. De grootste economie ter wereld is daarmee de hoogste kredietscore kwijtgeraakt. Dit betekent dat de Amerikaanse staatsobligaties in de ogen van Fitch niet meer tot de veiligste beleggingen behoren. De Amerikaanse minister van FinanciĆ«n Janet Yellen reageerde onmiddellijk op de stap van Fitch. Ze noemde de verlaging “willekeurig” en “achterhaald”.

Daarnaast verwerkten beleggers nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Loonstrookverwerker ADP meldde dat er in juli 324.000 banen zijn bijgekomen in de private sector. Dat was veel meer dan verwacht. Het banencijfer van ADP loopt vooruit op het officiƫle banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag verschijnt. De situatie op de arbeidsmarkt is van belang omdat het een grote rol speelt bij het rentebeleid van de Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex daalde in de vroege handel 0,4 procent tot 35.476 punten. Een dag eerder tikte de hoofdindex nog het hoogste niveau sinds februari 2022 aan. De brede S&P 500 zakte 0,9 procent tot 4536 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 1,3 procent tot 14.097 punten.

Kraft Heinz was vrijwel onveranderd. De maker van onder meer ketchupmerk Heinz en de roomkazen van Philadelphia boekte afgelopen kwartaal meer winst dan analisten hadden verwacht. De omzet viel echter tegen.

Yum! Brands, de eigenaar van Taco Bell, Pizza Hut en KFC, daalde 1,4 procent na tegenvallende verkopen in het afgelopen kwartaal. De winst viel wel hoger uit.

Starbucks leverde 0,5 procent in. De koffieketen wist afgelopen kwartaal meer luxe koffies en andere dranken te verkopen tegen hogere prijzen. Daarbij moest de koffieketen het vooral hebben van groei buiten de Verenigde Staten. Op de thuismarkt was de groei juist erg beperkt.

CVS Health klom 1 procent. Het gezondheidszorgbedrijf boekte in het tweede kwartaal meer omzet en winst dan verwacht, mede dankzij kostenbesparingen waarbij duizenden werknemers hun baan zullen verliezen.