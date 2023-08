DSM-Firmenich merkt langzaam herstel vitaminemarkt China

Speciaalchemieconcern DSM-Firmenich heeft tegenvallende resultaten geboekt met zijn vitaminedivisies in de eerste helft van 2023, vooral op het gebied van dierenvoeding. Dat komt volgens topman Dimitri de Vreeze met name door de prestaties op de Chinese markt. China herstelt nog langzaam van de strenge coronalockdowns die het land vorig jaar nog in zijn greep hielden. Tot het uitbreken van de crisis was China echter een van de grootste afzetmarkten voor dierlijke vitamines en proteïnen, aldus De Vreeze.

Hij spreekt van twee negatieve ontwikkelingen die elkaar hebben versterkt. “Omdat China een van de grootste markten is voor dierlijke vitaminen, maar de Chinese economie zich maar langzaam herstelt, heeft dat meteen effect op onze productie en verkoop”, legt De Vreeze uit. Zo nam de verkoop van vitamines en proteïnen af en kon DSM-Firmenich zijn productie niet langer kwijt in China zelf. Daardoor moest buiten de landsgrenzen worden gekeken, wat leidde tot een prijsdruk op de producten van het concern.

“Als bedrijf hebben we onze prijzen de afgelopen tijd moeten verhogen, net als veel andere bedrijven dat ook moesten vanwege gestegen kosten. Maar de prijzen van vitaminen konden niet omhoog, omdat het aanbod buiten China zo groot was”, stelt De Vreeze. Als gevolg daarvan daalde de omzet van de divisie Animal Nutrition & Health met 14 procent op jaarbasis tot 1,6 miljard euro. De aangepaste winst vóór aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen kelderde met 73 procent tot 85 miljoen euro.

Om de uitdagingen het hoofd te bieden, heeft DSM-Firmenich maatregelen genomen om de impact van de vitamine-activiteiten op de winst te verminderen. Zo is een vitamine B6-fabriek in het Chinese Xinghuo inmiddels gesloten. De Vreeze meldt dat al het personeel van deze fabriek ander werk heeft gevonden, zowel binnen als buiten DSM-Firmenich. Een vitamine C-fabriek in hetzelfde land ligt stil. Alle maatregelen samen moeten jaarlijks ongeveer 200 miljoen euro aan kostenbesparingen opleveren.

De Vreeze legt het afbouwen van de capaciteit uit als een strategisch besluit, ook al kan de vraag naar vitaminen van DSM-Firmenich op termijn weer aantrekken. Zo wil het concern zich meer gaan richten op de productie van vitaminen die bestemd zijn voor andere formules. “We gaan daarom terug in de een-op-eenverkoop”, zegt De Vreeze, wat wil zeggen dat bijvoorbeeld vitamine C wordt gemaakt om ook als vitamine C te verkopen.