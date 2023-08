Forse winst voor Indiase maatschappij IndiGo onder leiding Elbers

De Indiase luchtvaartmaatschappij IndiGo, geleid door voormalig KLM-topman Pieter Elbers, heeft in het afgelopen kwartaal een flinke winst in de boeken gezet. De budgetvlieger profiteerde van de toegenomen vraag naar vliegreizen en lagere brandstofkosten. Elbers staat sinds 1 oktober vorig jaar aan het roer van de grootste luchtvaartmaatschappij van India.

De nettowinst in het tweede kwartaal bedroeg bijna 31 miljard roepie, omgerekend ongeveer 341 miljoen euro. De omzet nam met 30 procent toe tot omgerekend meer dan 1,8 miljard euro. Het aantal vervoerde passagiers steeg op jaarbasis met bijna een derde, naar meer dan 26 miljoen.

IndiGo is vooral actief met binnenlandse vluchten, maar vliegt ook internationaal. De maatschappij heeft inmiddels een marktaandeel in India van 63 procent. De vloot bestaat uit 316 vliegtuigen. In een toelichting sprak Elbers van sterke resultaten met kwartaalrecords voor de onderneming.

Het bedrijf plaatste in juni op de luchtvaartshow van Parijs nog een order voor vijfhonderd nieuwe toestellen bij vliegtuigbouwer Airbus. Dat is een recordopdracht voor Airbus. De waarde van die bestelling loopt in de tientallen miljarden.