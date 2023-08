Geen stijgers in AEX, Prosus en Adyen grootste verliezers

De AEX-index op het Damrak liet woensdag een stevig verlies zien, waarbij alle 25 hoofdfondsen in het rood stonden. Techinvesteerder Prosus en betaalbedrijf Adyen waren de grootste verliezers met minnen tot 2,5 procent. De negatieve stemming op de beursvloeren werd veroorzaakt door de verrassende verlaging van de kredietrating van de Verenigde Staten door kredietbureau Fitch.

De grootste economie ter wereld is daarmee de hoogste kredietscore kwijtgeraakt. Dit betekent dat de Amerikaanse staatsobligaties in de ogen van Fitch niet meer tot de veiligste beleggingen behoren. Het is voor het eerst in meer dan tien jaar dat een van de toonaangevende ratingbureaus deze stap zet. Beleggers besloten door de ratingverlaging hun aandelenportefeuilles tegen het licht te houden, na de forse koerswinsten dit jaar.

De AEX-index noteerde rond het middaguur 1,1 procent lager op 777,77 punten. De MidKap daalde 1,2 procent tot 912,85 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1,5 procent.

DSM-Firmenich, dat met cijfers kwam, verloor 1,9 procent. Het Nederlands-Zwitserse fusiebedrijf zag zoals verwacht de omzet en winst dalen in het tweede kwartaal. Het concern had eind juni al gewaarschuwd voor tegenvallende resultaten van zijn vitamineactiviteiten.

Wolters Kluwer daalde 1,4 procent. De informatieleverancier boekte meer omzet in de eerste zes maanden van het jaar en handhaafde zijn jaarverwachting. Analisten van de Belgische bank KBC Securities wezen echter op de gestegen personeelskosten in de eerste jaarhelft.

In de MidKap zakte koffieconcern JDE Peet’s 3 procent. Het moederbedrijf van Douwe Egberts zag de omzet licht stijgen in de eerste jaarhelft dankzij prijsverhogingen. Het bedrijf werd wel wat voorzichtiger over de winstgevendheid dit jaar. Roestvrijstaalmaker Aperam kampte met een verkoopadvies door de Amerikaanse bank JPMorgan en verloor 2,7 procent.

Kunstmestproducent OCI (plus 2,5 procent) kwam ook met resultaten. Het bedrijf zag de omzet meer dan halveren in het tweede kwartaal en dook in de rode cijfers. OCI kampte vooral met lagere prijzen van stikstof en methanol, maar ziet verbeteringen in de tweede jaarhelft. Het bedrijf verwacht later dit jaar ook meer te kunnen zeggen over zijn eerder aangekondigde strategie-update.

De euro was 1,0976 dollar waard, tegen 1,0963 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 81,83 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 85,33 dollar per vat.