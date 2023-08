Moederbedrijf Douwe Egberts voorzichtiger over winstgevendheid

JDE Peet’s, het moederbedrijf van koffiemerk Douwe Egberts en de thee van Pickwick, is wat terughoudender geworden over de winstverwachting voor de rest van het jaar. Het concern voorziet dat de marktomstandigheden “volatiel en kwetsbaar” blijven, maakte het bedrijf bekend bij de publicatie van de halfjaarresultaten.

Ook bestaat er volgens JDE Peet’s onzekerheid over de impact op de resultaten van de overgang van internationale merken naar lokale merken in Rusland, waar het bedrijf nog altijd actief is. De onderneming gaf eerder al aan een zorgplicht te hebben richting het eigen personeel. Daarnaast vindt het bedrijf dat betaalbare koffie behoort tot de essentiële goederen die niet vallen onder internationale sancties in verband met de oorlog in Oekraïne.

Als gevolg van de onzekerheden verwacht JDE Peet’s dat de aangepaste operationele winst dit jaar enkele procenten zal stijgen of dalen. In de eerste helft van het jaar daalde de winst met bijna 8 procent tot 581 miljoen euro. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro, een stijging van 2,4 procent.