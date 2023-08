Moederbedrijf KFC profiteert van stijgende verkopen in China

Het Amerikaanse fastfoodconcern Yum! Brands, het moederbedrijf van kipketen KFC, Taco Bell en Pizza Hut, heeft het afgelopen kwartaal meer omzet geboekt dankzij het herstel van de verkopen in China. In China wisten de consumenten de filialen van KFC weer te vinden na het loslaten van de strenge coronamaatregelen in het land.

Het concern zag de totale omzet met 3 procent stijgen tot een kleine 1,7 miljard dollar. Dat was wel iets minder dan analisten hadden verwacht. De nettowinst van 418 miljoen dollar viel wel hoger uit dan voorzien. KFC, de grootste tak van het bedrijf, zag de verkopen wereldwijd met 13 procent stijgen. In China, de grootste markt van KFC, groeide de omzet zelfs met 32 procent. In de Verenigde Staten bedroeg de groei 5 procent.

Tacoketen Taco Bell en pizzaketen Pizza Hut groeiden beide met 4 procent. Yum! Brands opende in het afgelopen kwartaal ook maar liefst 1025 nieuwe filialen. KFC kreeg er zeshonderd nieuwe vestigingen bij in zestig landen en Pizza Hut opende 357 nieuwe filialen in ruim veertig landen. Het aantal filialen van Taco Bell werd in negen landen uitgebreid met meer dan zestig nieuwe vestigingen.

In april dit jaar voltooide Yum! Brands ook zijn vertrek uit de Russische markt door alle KFC-activiteiten in Rusland te verkopen aan Smart Service. Met de afronding van die transactie heeft het bedrijf zijn zakelijke aanwezigheid in Rusland beƫindigd.