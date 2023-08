Prijsvechter Wizz Air bestelt nog eens 75 Airbus-vliegtuigen

De van oorsprong Hongaarse prijsvechter Wizz Air bestelt nog eens 75 toestellen van het type Airbus A321neo. De aandeelhouders van Wizz Air hebben daar toestemming voor gegeven.

Wizz Air oefent nu een koopoptie uit die in september vorig jaar al met Airbus werd afgesproken. Op basis van catalogusprijzen is met een order van die omvang een waarde gemoeid van circa 9 miljard euro. Doorgaans worden bij grote bestellingen wel kortingen gegeven. Wizz Air heeft nu in totaal orders uitstaan voor 434 vliegtuigen van de A321neo.

Het in 2003 opgerichte Wizz Air vliegt met name op bestemmingen in Centraal- en Oost-Europa. Vanwege de sterke vraag naar vliegreizen zijn maatschappijen nieuwe vliegtuigen aan het kopen om zo de capaciteit te vergroten en verouderde modellen te vervangen.