Siemens sluit miljardendeal voor grote stadstreinen in München

Het Duitse industrieconcern Siemens heeft een deal van meer dan 2 miljard euro gesloten met de Duitse deelstaat Beieren voor negentig grote stadstreinen in München. Het worden met ruim 200 meter de langste stadstreinen in Duitsland. Meer dan 1800 mensen kunnen in een toestel vervoerd worden. Beieren verwacht dat de komende decennia meer mensen met de trein zullen reizen.

De miljardeninvestering is het “zeker waard”, vindt transportminister Christian Bernreiter van de deelstaat. “Twee derde van alle treinreizigers in Beieren zal van de treinen profiteren.” München is de grootste stad van die deelstaat.

Topman Michael Peter van Siemens Mobility zegt dat de trein onder meer maximaal comfort voor passagiers biedt en goed is voor het milieu. De toestellen zijn volgens Siemens zeer energiezuinig. Eind 2028 kunnen mensen naar verwachting reizen in de nieuwe S-Bahn-treinen.