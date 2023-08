Strandtenten missen gasten door regenachtige zomer

Strandtenten ontvangen minder gasten door de vele regenbuien afgelopen weken, zeggen ondernemers en brancheverenigingen tegen het ANP. Dagjesmensen kiezen ervoor om ergens anders naartoe te gaan, vertelt Bas de Jong van branchevereniging Strand Nederland. Vooral in badplaatsen in Noord- en Zuid-Holland mist de strandhoreca volgens hem gasten.

“We hebben nog wel wat in te halen”, zegt de vertegenwoordiger van alle paviljoens in Nederland. In zijn eigen strandtent merkt De Jong dat er zo’n 10 tot 15 procent minder mensen zijn vergeleken met vorig jaar. Hij probeert gasten naar zijn paviljoen te trekken door onder meer duidelijk te maken dat mensen er ook kunnen eten.

Beach Club Tien in Zandvoort merkt ook dat het minder druk is vanwege het weer, maar stelt dat het bedrijf nog goed blijft draaien. Gasten blijven komen voor een diner. “We maken ons geen zorgen. Bij meer zon wordt het gelijk drukker.” In de tweede helft van deze maand verwacht Weeronline dat het mogelijk warmer wordt en het minder regent.

Het slechte weer heeft “een nadelige invloed op de omzet” van horecazaken met een terras, zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN). “Gasten kunnen bij slecht weer minder buiten zitten, dus een mooie dag zorgt logischerwijs sneller voor een positieve omzet”, aldus een woordvoerster. KHN houdt geen cijfers bij over de omzet in de horeca.