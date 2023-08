AEX eindigt opnieuw in het rood, DSM-Firmenich weer onderaan

De AEX-index in Amsterdam is donderdag opnieuw in het rood geëindigd. Beleggers lijken nog steeds na te kauwen op de verrassende verlaging van de kredietrating van de Verenigde Staten door kredietbeoordelaar Fitch. Zij besloten daarom massaal hun beleggingsportefeuilles te herzien en winst te nemen na de sterke opmars op de beurzen dit jaar.

De sterkste daler in de hoofdindex op het Damrak was opnieuw DSM-Firmenich (min 3,4 procent). Daarmee zet het fusieconcern de daling door die werd ingezet op woensdag, toen het bedrijf tegenvallende resultaten over het tweede kwartaal publiceerde. Ook chemicaliëndistributeur IMCD verloor flink en werd eveneens 3,4 procent minder waard. Dat bedrijf komt vrijdag met cijfers.

De AEX sloot 0,6 procent lager op 770,07 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 909,98 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt zakten tot 0,8 procent.

Naast DSM-Firmenich en IMCD noteerde ook ABN AMRO een min, van 2 procent. Concurrent ING deed het wat beter en steeg 1,5 procent. Daarmee eindigde het aandeel bovenaan de AEX. ING meldde dat de winst over het tweede kwartaal bijna is verdubbeld in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De oorzaak is de gestegen rente.

Pharming eindigde met een plus van 3,6 procent bovenaan bij de kleinere bedrijven. De biotechnoloog, die donderdag zijn kwartaalcijfers presenteerde, zag de omzet met 9 procent stijgen. Dat kwam door sterke verkopen van Ruconest en de lancering van Joenja in de VS.

Adidas steeg in Frankfurt 0,5 procent. Het sportartikelenbedrijf heeft het afgelopen kwartaal ongeveer 400 miljoen euro verdiend met de verkoop van Yeezy-sneakers. Die schoenen zijn afkomstig van een in oktober verbroken samenwerking met de Amerikaanse rapper Kanye ‘Ye’ West. De verkoop helpt Adidas de verwachte verliezen als gevolg van de breuk met de artiest te beperken.

De euro was 1,0952 dollar waard, tegen 1,0939 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2 procent meer op 81,10 dollar. Brentolie werd 1,9 procent duurder op 84,74 dollar per vat.