Alliander: klachtenregen zonnestroom door overspannen stroomnet

Niet alleen bedrijven, maar ook consumenten ondervinden steeds vaker hinder van de energietransitie. Zo komt het steeds vaker voor dat ze hun opgewekte zonnestroom kortstondig niet kunnen terugleveren aan het stroomnet, waarschuwt netbeheerder Alliander.

Het aantal klachten hierover verdrievoudigde in de eerste helft van dit jaar tot 3300 vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. “Het elektriciteitsnet in de woonwijk loopt op piekmomenten steeds meer tegen grenzen aan”, stelt de netbeheerder.

Bedrijven hebben al langer last van oplopende wachttijden voor een nieuwe of grotere aansluiting op het elektriciteitsnet. Ook projectontwikkelaars die woningen willen bouwen en woningcorporaties die huizen willen verduurzamen merken steeds meer de gevolgen van de drukte op het net.

Alliander voerde de investeringen in de uitbreiding van het gas- en elektriciteitsnet in het eerste halfjaar op met 62 miljoen euro tot 641 miljoen euro. Desondanks is het volgens de onderneming “onmogelijk om het tempo van de energietransitie bij te houden”.

Netbeheerders waarschuwen al langer dat het elektriciteitsnet in Nederland de massale overstap naar zonnepanelen niet aankan. Door de energietransitie en de grotere vraag naar elektriciteit bij bedrijven, doordat ze moeten overstappen van gas naar stroom, loopt het net in steeds meer gebieden in het land vol.