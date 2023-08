Britse rente verhoogd tot hoogste niveau in jaren

De Bank of England (BoE) heeft het belangrijkste rentetarief in het Verenigd Koninkrijk met een kwart procentpunt verhoogd naar het hoogste niveau in jaren. De centrale bank wil daarmee de inflatie bestrijden, die ondanks het snelste tempo van renteverhogingen in drie decennia nog altijd op een hoog niveau ligt. Door de rente te verhogen wordt geld lenen duurder en is er minder geld beschikbaar, wat de prijzen moet drukken.

De Britse centrale bank begon in december 2021 als een van de eerste centrale banken met het verhogen van de rente en heeft die nu inmiddels veertien keer op rij opgeschroefd, tot een niveau van 5,25 procent. Dat is het hoogste rentetarief in meer dan vijftien jaar. De rentestap was conform de verwachting van economen. Bij het vorige rentebesluit in juni werd de rente nog met een half procentpunt verhoogd.

De beleidsbepalers van de centrale bank waren niet unaniem over het rentebesluit. Zes van de negen bestuurders stemden voor een renteverhoging met een kwart procentpunt. Twee hadden liever een rentestap met een half procentpunt gezien en een bestuurder was tegen een verdere verhoging. De BoE verklaarde daarnaast vastbesloten te zijn om de inflatie terug te dringen tot de doelstelling van 2 procent. De centrale bank laat daarmee de deur open voor meer renteverhogingen. Ook verwacht de BoE dat de rente nog lang hoog zal blijven.

Hoewel de Britse inflatie in de afgelopen maanden wat is afgenomen, stijgen de prijzen nog altijd flink en worden veel huishoudens in het land hard geraakt door de hogere kosten voor levensonderhoud. De Britse inflatie nam in juni af tot 7,9 procent, van 8,7 procent in mei. De prijsstijgingen in het land liggen daarmee nog altijd flink hoger dan in andere grote economieƫn zoals de eurozone en de Verenigde Staten.