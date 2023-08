Chipfabrikant Qualcomm onderuit op lager Wall Street

Qualcomm werd donderdag 10 procent minder waard op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse chipfabrikant boekte afgelopen kwartaal minder omzet dan analisten en beleggers hadden verwacht. Ook de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen. Woensdag stonden de Amerikaanse chipbedrijven al onder druk na een slecht ontvangen kwartaalbericht van chipmaker AMD. Dat aandeel steeg 1 procent, na een koersverlies van 7 procent een dag eerder.

De algehele stemming op Wall Street bleef voorzichtig na de verkoopgolf op woensdag. Die werd veroorzaakt door het verrassende besluit van kredietbeoordelaar Fitch om de kredietrating van de Verenigde Staten te verlagen. Beleggers grepen de stap van Fitch aan om hun beleggingsportefeuilles te herzien en winst te nemen na de sterke opmars op de beurzen dit jaar.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo bleek dat het aantal wekelijkse aanvragen van een werkloosheidsuitkering is uitgekomen op 227.000. Dat was iets meer dan verwacht. Woensdag kwam loonstrookverwerker ADP met een veel sterker banenrapport over de Amerikaanse private sector. Vrijdag komt het officiƫle banenrapport van de Amerikaanse overheid naar buiten. Dat rapport speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent lager op 35.208 punten. De brede S&P 500 verloor 0,4 procent tot 4494 punten. De Nasdaq daalde ook 0,4 procent tot 13.915 punten. De techgraadmeter zakte woensdag al ruim 2 procent en leed daarmee het grootste dagverlies sinds februari dit jaar.

Biotechnoloog Moderna, bekend van het coronavaccin, steeg 1,8 procent. Het bedrijf leed minder verlies dan gevreesd. Ook schroefde Moderna zijn jaarverwachting voor de verkopen van het coronavaccin op dankzij verkoopdeals met Japan en verschillende Amerikaanse zorgbedrijven.

PayPal zakte daarentegen 10 procent na tegenvallende kwartaalcijfers van het betalingsbedrijf. Ook Robinhood moest het ontgelden en raakte 8,2 procent kwijt. De beleggingsapp schreef zwarte cijfers in het tweede kwartaal, terwijl analisten een verlies hadden voorzien. Het aantal actieve gebruikers van het handelsplatform viel echter tegen.

De euro was 1,0928 dollar waard tegen 1,0939 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 79,99 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 83,62 dollar per vat.