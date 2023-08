Google vergroot mogelijkheden verwijderen expliciete privéfoto’s

Gebruikers van Google hebben voortaan meer controle over de vindbaarheid van hun persoonlijke gegevens op de zoekmachine. Bijvoorbeeld als het gaat om expliciete privéfoto’s die online circuleren, maar die wel al zijn verwijderd. Mensen kunnen nu een verzoek indienen bij Google om deze ook te laten verwijderen uit de zoekopdrachten.

Het is geen garantie dat bijvoorbeeld naaktfoto’s na het inwilligen van het verzoek online nergens meer opduiken, benadrukt Google. “Maar we hopen dat deze wijzigingen u meer controle geven over privégegevens die in Google Zoeken worden weergegeven”, stelt het bedrijf. Tot nu toe was het alleen mogelijk om expliciete foto’s te laten verwijderen die zonder iemands toestemming waren genomen.

Een andere functie die Google de komende dagen lanceert, is het instellen van een waarschuwing als je persoonlijke contactgegevens ergens online opduiken. Gebruikers kunnen daarop snel een verzoek indienen om deze gegevens door Google te laten verwijderen. Vooralsnog zal deze toepassing alleen te gebruiken zijn in de Verenigde Staten.

Google kondigt verder het wereldwijde uitrollen van SafeSearch aan. Met die instellingen kunnen gebruikers vanaf deze maand zoekresultaten laten vervagen als deze expliciete beelden tonen. Bijvoorbeeld als het gaat om geweld of pornografische afbeeldingen.