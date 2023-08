Hyundai en Kia roepen in VS 91.000 auto’s terug om brandgevaar

Hyundai en Kia roepen ruim 91.000 auto’s terug in de Verenigde Staten. Auto’s van verschillende typen zouden in brand kunnen vliegen. Daarom vragen de autofabrikanten eigenaren om hun voertuigen in de buitenlucht te parkeren, in afwachting van de noodzakelijke reparaties.

Hyundai roept in totaal zo’n 52.000 auto’s terug, onder meer de types Palisade, Tucson en Sonata. Voor Kia gaat het om 40.000 voertuigen van types als Soul en Sportage. Volgens de Koreaanse autobouwers kunnen deze beschadigde elektrische onderdelen bevatten waardoor oververhitting kan optreden.

Hyundai en Kia hebben de afgelopen tijd respectievelijk zes en vier meldingen ontvangen van auto-eigenaren. Er zou daarbij geen sprake zijn van een ongeval of van verwondingen.