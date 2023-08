ING verdubbelt kwartaalwinst bijna dankzij gestegen rente

ING heeft zijn winst afgelopen kwartaal bijna verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder dankzij de gestegen rente. Wie een lening afsluit betaalt de bank tegenwoordig beduidend meer rente, terwijl ING verhoudingsgewijs minder geld kwijt is aan de rente voor spaarders. Het financiële concern heeft de rente voor spaarders de laatste tijd ook minder ruimhartig opgeschroefd dan veel rivaliserende banken.

De totale rente-inkomsten van ING bedroegen van april tot en met juni bijna 4,1 miljard euro. Dat is honderden miljoenen euro’s meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Onder de streep hield ING uiteindelijk zo’n 2,2 miljard euro over, bijna twee keer zoveel als de 1,2 miljard euro winst van een jaar terug. Destijds werd ING ook nog geraakt door de hyperinflatie in Turkije, die aanpassingen in de boekhouding van zijn Turkse dochterbedrijf vereiste.

Eerder dit jaar bleek al dat ING weinig averij opliep door onrust in de bankensector. Die onrust ontstond toen enkele Amerikaanse banken en ook Credit Suisse in de problemen kwamen en gered moesten worden. ING slaagde er echter in om zijn nettowinst in het eerste kwartaal bijna te verviervoudigen ten opzichte van een jaar terug.

Dat het beter gaat dan vorig jaar heeft alles te maken met de Europese Centrale Bank (ECB). Sinds die halverwege vorig jaar begon met het opvoeren van de rente komt het verdienmodel van een concern als ING beter uit. Wel valt op dat terwijl de ECB zijn rentetarieven in recordtempo opkrikt, ING-spaarders in Nederland er slechts geleidelijk aan wat meer spaarrente bijkrijgen. Het gaat om een gevoelig onderwerp. Minister Sigrid Kaag van Financiën riep de Nederlandse grote banken eerder dit jaar al op om hun spaarrentes verder op te schroeven.

Het grootste deel van de ING-klanten in Nederland ontvangt momenteel 1 procent spaarrente. ING heeft wel aangekondigd dat de spaarrente halverwege deze maand naar 1,25 procent gaat voor het saldo tot en met 10.000 euro. Daarboven wordt de rente 1,15 procent over tegoeden tot en met 1 miljoen euro. Echter bij Rabobank krijgen de meeste spaarders per 15 augustus 1,5 procent rente spaarrente. En ABN AMRO verhoogde de spaarrente begin deze maand al naar 1,25 procent voor alle tegoeden tot en met 1 miljoen euro. Er zijn ook kleinere banken waar de spaarrente inmiddels ver boven de 2 procent ligt.