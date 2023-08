Lufthansa ziet aanhoudende sterke vraag naar vliegreizen

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa voorziet een aanhoudende sterke vraag naar vliegreizen voor de rest van het jaar, ondanks de hoge inflatie. Ook de winst gaat naar verwachting in de tweede jaarhelft verder omhoog, maakte het grootste luchtvaartconcern van Europa bekend.

De winst in het huidige derde kwartaal komt volgens het bedrijf boven het niveau van voor de coronapandemie uit. Dat was toen 1,3 miljard euro. Voor heel 2023 voorspelt Lufthansa een winstgroei tot meer dan 2,6 miljard euro.

Door de run op vliegreizen deze zomer verdrievoudigde de operationele winst in het tweede kwartaal tot bijna 1,1 miljard euro. De omzet ging met 17 procent omhoog.

“Lufthansa ontwikkelde zich in het eerste halfjaar buitengewoon positief. De vraag naar vliegreizen blijft hoog, en er is momenteel geen vertraging in zicht, ondanks de uitdagende marktomstandigheden”, aldus het concern.

Het bedrijf maakte eind vorige maand bekend dat het een schadevergoeding eist van de milieugroep Last Generation. Activisten van de milieugroep plakten zich vorige maand vast op het asfalt van de vliegvelden van Düsseldorf en Hamburg. Daardoor was er geen vliegverkeer van en naar die luchthavens.