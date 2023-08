Minder abonnees voor streamingdiensten Warner Bros

Het Amerikaanse media- en entertainmentconcern Warner Bros. Discovery heeft in het afgelopen kwartaal het aantal abonnees bij zijn streamingdiensten HBO, MAX en Discovery+ zien dalen in vergelijking met de eerste drie maanden van dit jaar. In het eerste kwartaal werd nog geprofiteerd van de succesvolle serie The Last of Us.

Het aantal abonnees daalde wereldwijd op kwartaalbasis met 1,8 miljoen naar 95,8 miljoen. Ten opzichte van een jaar eerder gaat het wel om een stijging want in het tweede kwartaal van vorig jaar telde het bedrijf nog 92,2 miljoen klanten bij de streamingtak.

HBO zit ook achter series als Succession en The White Lotus, maar heeft te kampen met felle concurrentie van bijvoorbeeld Netflix, Disney+ en Amazon Prime. Ook geven mensen vanwege de hoge inflatie minder uit aan streamingdiensten.

Het bedrijf ontstond vorig jaar door de fusie van Discovery en de WarnerMedia-tak van AT&T. De omzet bedroeg in de afgelopen periode 10,4 miljard dollar, wat 4 procent minder is dan een jaar eerder. Met name vanwege afschrijvingen werd een nettoverlies geleden van meer dan 1,2 miljard dollar.

Warner Bros. Discovery zit verder ook achter televisiezenders als CNN, Eurosport, Discovery Channel en TLC. Daarnaast heeft het bedrijf filmstudio Warner Bros. die onder meer de Harry Potter-films heeft geproduceerd. Verder is Warner Bros. uitgever van Harry Potter-computerspel Hogwarts Legacy en het spel Lego Star Wars: The Skywalker Saga.