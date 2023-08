Minder orders voor Zalando, klanten kopen wel meer per bestelling

De Duitse webshop Zalando, die ook actief is in Nederland, heeft het aantal orders in het tweede kwartaal van dit jaar zien dalen. Het bedrijf kreeg er wel meer actieve klanten bij en die stopten per bestelling ook meer in hun digitale winkelmand. Dat scheelt het bedrijf in de vervoerskosten. Ondanks een daling van de omzet wist Zalando de nettowinst flink te verhogen, door scherper op de kosten te letten.

De webwinkel boekte afgelopen kwartaal een omzet van 2,6 miljard euro. Dat is 2,5 procent minder dan een jaar geleden. Het bedrijf sprak daarbij van “uitdagende marktomstandigheden” doordat consumenten na de coronapandemie weer meer zijn gaan winkelen in de winkelstraten.

De nettowinst nam daarentegen toe tot bijna 57 miljoen euro, van 14 miljoen euro in het tweede kwartaal van vorig jaar. De winst vóór rente en belastingen, de favoriete winstmaatstaf van het bedrijf zelf, nam met 87 procent toe tot bijna 145 miljoen euro. Het aantal orders nam af tot dik 63 miljoen, van bijna 68 miljoen een jaar geleden. Het gemiddelde bedrag per bestelling kwam uit op 58,10 euro, tegen bijna 56 euro een jaar eerder.

Het bedrijf is ook iets positiever geworden over het hele jaar. De winst vóór rente en belastingen zal naar verwachting in 2023 uitkomen tussen 300 miljoen en 350 miljoen euro. Eerder werd uitgegaan van een bandbreedte van 280 miljoen tot 350 miljoen euro.

Zalando sloot ook nieuwe samenwerkingsverbanden met sportmerken Lululemon en HOKA en schoonheidsmerken als Lancôme, Mugler en Shiseido om het aanbod te versterken en meer klanten te trekken. Ook lanceerde het bedrijf in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland een nieuwe toepassing voor kunstmatige intelligentie (AI). Daarmee kunnen klanten in die landen maataanbevelingen ontvangen voor geselecteerde kledingstukken aan de hand van foto’s van zichzelf.