PayPal onderuit op Wall Street na kwartaalresultaten

PayPal heeft de handelsdag op Wall Street afgesloten met een flinke min van 12,3 procent. De kwartaalcijfers van het betalingsbedrijf vielen niet in de smaak bij beleggers. Weliswaar steeg de omzet en was het bedrijf in tegenstelling tot het tweede kwartaal vorig jaar weer winstgevend, de operationele marge viel tegen. Dat is het winstpercentage dat op de omzet wordt geboekt.

Beleggers verwerkten donderdag nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Het aantal wekelijkse aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen kwam voor de maand juli uit op 227.000, iets meer dan werd verwacht. Desondanks bleef het hangen rond het laagste niveau van dit jaar. Vrijdag komt het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid naar buiten, dat een belangrijke rol speelt bij het rentebesluit van de Federal Reserve.

Verder was de sfeer op de beursvloer terughoudend, na de verkoopgolf die woensdag plaatsvond. Dinsdag besloot kredietbeoordelaar Fitch de kredietrating van de Verenigde Staten te verlagen. Dat was voor het eerst in meer dan tien jaar dat een van de toonaangevende ratingbureaus die stap zette. Beleggers grepen de stap van Fitch aan om hun beleggingsportefeuilles te herzien en winst te nemen na de sterke opmars op de beurzen dit jaar.

De Dow-Jonesindex zakte 0,2 procent tot 35.215,19 punten. De brede S&P 500 verloor 0,3 procent tot 4501,89 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,1 procent tot 13.959,71 punten.

Qualcomm verloor 8,2 procent. De Amerikaanse chipfabrikant heeft het afgelopen kwartaal minder omzet geboekt dan beleggers en analisten hadden verwacht. De vooruitzichten voor juli tot en met september vielen bovendien tegen. Een dag eerder stonden de koersen van Amerikaanse chipbedrijven ook al onder druk. Toen was het kwartaalbericht van chipmaker AMD de aanleiding.

De prijs van olie zat flink in de lift. Aanleiding lijkt het besluit van Saudi-Arabië om de olieproductie ook in september nog te verlagen. Daarmee wordt de dagelijkse productie ook in die maand met een miljoen vaten per dag verlaagd. Het land heeft bovendien aangekondigd mogelijk nog verder te gaan met het snijden in de productie. Een vat Amerikaanse olie kostte aan het einde van de dag 2,8 procent meer op 81,74 dollar. Brentolie steeg 2,5 procent in prijs tot 85,29 dollar per vat.

De euro was 1,0945 dollar waard, tegen 1,0952 dollar bij het slot van de beurzen in Europa.