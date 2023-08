Resultaten ING en Brits rentebesluit centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar de resultaten van AEX-fonds ING. De bank wist de winst afgelopen kwartaal bijna te verdubbelen ten opzichte van een jaar eerder dankzij de gestegen rente. Het concern verdient daardoor meer geld op nieuwe leningen, terwijl de bank de rente voor spaarders de laatste tijd slechts beperkt heeft opgeschroefd. Minister Sigrid Kaag van Financiën riep de Nederlandse grote banken eerder dit jaar al op om hun spaarrentes verder te verhogen.

In het Verenigd Koninkrijk zal de Bank of England het rentetarief later op de dag vrijwel zeker verder gaan verhogen om de inflatie te bestrijden. Vorige maand schroefde de Europese Centrale Bank de rente in de eurozone ook al op. Het zou de veertiende verhoging op rij zijn van de Britse rente. Hoewel economen over het algemeen een verhoging met een kwart procentpunt voorzien, is er volgens hen wel een kans dat de centrale bank mogelijk zal kiezen voor een grotere stap van een half procentpunt.

De AEX-index lijkt licht lager te gaan openen, na de forse verliesbeurt een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine minnen te beginnen. Beleggers verwerken daarbij onder meer de resultaten van grote bedrijven als Adidas, Lufthansa, Infineon, AB InBev, Adecco en Société Générale.

De Aziatische markten lieten donderdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio ging verder omlaag en sloot 1,7 procent in de min. De Chinese beurzen toonden wat herstel na een toename van de bedrijvigheid in de Chinese dienstensector in juli.

Op het Damrak opende ook apothekersbedrijf Fagron en biotechnoloog Pharming de boeken. Fagron zag de omzet in de eerste jaarhelft met meer dan 13 procent stijgen. Ondanks de aanhoudende onzekere macro-economische omstandigheden denkt topman Rafael Padilla dat het bedrijf de doelstelling voor dit jaar en voor de middellange termijn kan realiseren.

Pharming zag de omzet in het tweede kwartaal met 9 procent stijgen, dankzij sterke verkopen van Ruconest en de lancering van Joenja in de Verenigde Staten. Met het middel Joenja, dat werkt tegen een zeer zeldzame aandoening van het immuunsysteem, hoopt het bedrijf zijn omzet op termijn te kunnen verdubbelen. De winst viel wel sterk terug ten opzichte van het tweede kwartaal een jaar geleden.

De euro bleef onveranderd op 1,0939 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 79,34 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent duurder, op 83,26 dollar per vat.