Saudi-Arabië houdt ook in september olieproductie lager

Saudi-Arabië gaat de productieverlaging van olie met een maand verlengen en kan zelfs nog dieper gaan snijden in de productie om de olieprijzen te stutten. De dagelijkse productie wordt nu ook in september met een miljoen vaten per dag verlaagd.

Saudi-Arabië verlaagde de productie voor juli al vrijwillig met die hoeveelheid en had begin vorige maand gezegd dat die verlaging ook in augustus wordt doorgezet. Daar komt nu dus september nog bij. De dagelijkse olieproductie van het land ligt daarmee rond de 9 miljoen vaten (van 159 liter).

Rusland kondigde aan de olie-export in september met 300.000 vaten per dag te verlagen. Rusland is ook al bezig de productie te verminderen om zo de prijzen te stuwen. Saudi-Arabië en Rusland maken deel uit van oliekartel OPEC+. Andere landen van de OPEC+ zijn eveneens minder olie aan het oppompen.

Door de productieverlagingen van de OPEC+ neemt het aanbod op de oliemarkt af. Tegelijkertijd is er meer optimisme over de wereldeconomie waardoor de vraag naar olie harder kan toenemen. Daardoor zijn de olieprijzen inmiddels gestegen naar het hoogste niveau sinds april. Een vat Amerikaanse WTI-olie staat nu op ongeveer 80,50 dollar en Brent, de maatstaf voor olie uit onder meer Europa en het Midden-Oosten, is meer dan 84 dollar per vat waard.

De stijgende olieprijzen zijn te merken aan de pomp. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers ligt de adviesprijs voor een liter Euro95 momenteel op 2,225 euro. De adviesprijs voor een liter diesel staat nu op 1,931 euro. Die prijzen worden doorgaans alleen gevraagd langs snelwegen, want pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen. Elders liggen ze meestal lager.