Aandacht op Damrak voor banenrapport VS en cijfers IMCD

De aandacht van beleggers op de beurs in Amsterdam zal vrijdag vooral uitgaan naar het belangrijke banenrapport uit de Verenigde Staten dat later op de dag verschijnt. Bij de bedrijven op het Damrak kan chemicaliëndistributeur IMCD op belangstelling rekenen na bekendmaking van cijfers.

Het banenrapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Naar verwachting is de banengroei in juli iets afgezwakt ten opzichte van een maand eerder, maar blijft de arbeidsmarkt sterk met een zeer lage werkloosheid. Een sterke arbeidsmarkt biedt de Fed meer ruimte om door te gaan met het verhogen van de rente tegen de hoge inflatie. Op de financiële markten wordt gehoopt dat de Fed vrijwel klaar is met die renteverhogingen.

Verder verwerken handelaren de kwartaalresultaten van onder meer Apple die donderdag nabeurs in New York werden gepubliceerd. Apple zag de verkoop van iPhones, Macs en iPads teruglopen, omdat consumenten vanwege de hoge inflatie terughoudender zijn geworden met de aanschaf van nieuwe spullen.

IMCD zag de omzet in de eerste helft van dit jaar uitkomen op bijna 2,3 miljard euro, wat vrijwel gelijk is aan vorig jaar. Topman Piet van der Slikke wijst daarbij op een uitzonderlijk goed 2022 en op macro-economische uitdagingen. De nettowinst van het AEX-bedrijf ging met 14 procent omlaag tot 153 miljoen euro. Donderdag stond het aandeel IMCD nog bij de sterkste dalers in de AEX-index.

Ook biotechnoloog Galapagos kwam met halfjaarcijfers. De omzet ging omhoog en er werd winst geboekt. Wel verlaagde Galapagos zijn prognose voor de nettoverkopen van zijn ontstekingsremmer Jyseleca over heel 2023.

De AEX eindigde donderdag opnieuw in het rood, mede door de schrik op de beurzen door de onverwachte verlaging van de Amerikaanse kredietwaardigheid door kredietbeoordelaar Fitch. De hoofdindex sloot 0,6 procent lager op 770,07 punten. Parijs, Londen en Frankfurt zakten tot 0,8 procent. Op Wall Street waren minnen tot 0,3 procent te zien.

De olieprijzen gingen verder omhoog en liggen op koers voor de zesde week met stijgingen op rij. Donderdag werd nog bekend dat Saudi-Arabië zijn productieverlaging verlengt tot september en nog verder kan snijden in de productie om zo de prijzen te stutten. Een vat Amerikaanse olie won vrijdagochtend 0,2 procent tot 81,72 dollar. Brent werd ook 0,2 procent duurder, op 85,27 dollar per vat.

De euro noteerde 1,0955 dollar, tegen 1,0952 dollar een dag eerder.