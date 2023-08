ABN AMRO verwacht dat ECB afziet van verdere renteverhogingen

De Europese Centrale Bank zal de rest van het jaar afzien van het verhogen van de rente. Dat verwacht ABN AMRO, dat ervan uitgaat dat de ECB in maart volgend jaar zal beginnen met verlagen. De depositorente, het tarief dat banken krijgen als ze hun geld bij de centrale bank stallen, moet daardoor eind 2024 uitkomen op 2 procent.

Daarmee wijkt de visie van ABN AMRO af van wat economen in doorsnee denken. Zij gaan er namelijk van uit dat de ECB de rente nogmaals zal verhogen. Al hoeft dat niet per se volgende maand zal zijn. De centrale bank verhoogde de depositorente vorige week nog met een kwart procentpunt tot 3,75 procent. Daarmee staat deze op het hoogste niveau ooit in het bestaan van de ECB.

“Nu de economie waarschijnlijk al een jaar zwak is, er een duidelijke trend van desinflatie is en de werkloosheid stijgt, zou het niet ongebruikelijk zijn als de centrale bank haar beleid minder restrictief zou maken”, betoogt Nick Kounis, hoofd onderzoek op het gebied van macro- en financiĆ«le markten bij ABN AMRO.

Ook zou het volgens Kounis kunnen zijn dat de kerninflatie de komende maanden sterker zou kunnen dalen. De ECB kijkt voor zijn beleid vooral naar dit cijfer, dat is gecorrigeerd voor de sterk schommelende prijzen van alcohol, voedingsmiddelen, energie en tabak. In juli kwam dat cijfer uit op 5,5 procent. Dat was gelijk aan de prijsstijging in juni, maar hoger dan die in mei.