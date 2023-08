Curatoren willen volgende week uitsluitsel over doorstart VanMoof

De curatoren van het failliete fietsenmerk VanMoof streven ernaar om volgende week tot een overeenkomst te komen voor een doorstart. Dat melden zij in een verklaring. Volgens de curatoren hebben meerdere partijen de afgelopen tijd een bieding uitgebracht.

Die biedingen worden de komende dagen met elkaar vergeleken en besproken met stakeholders, aldus de curatoren. Daarin wordt volgens hen ook de positie van gedupeerde klanten van VanMoof meegenomen. Kort na het weekend zullen zij beslissen met welke partij verder zal worden onderhandeld. “Het streven is om alsdan binnen enkele dagen tot definitieve overeenstemming te komen”, luidt de verklaring.

De rechtbank in Amsterdam verklaarde het e-bikebedrijf vorige maand failliet. Wereldwijd telde VanMoof in twintig steden eigen winkels. De bedrijfsonderdelen buiten Nederland vallen overigens wel buiten het faillissement.

De curatoren zeiden onlangs tegen RTLZ dat er gesprekken liepen met “serieuze gegadigden” over een overname. Maandag liet het Amerikaanse bedrijf micromobility.com weten te werken aan een overname van VanMoof. Een zogeheten niet-bindend bod op VanMoof is volgens de maker van elektrische fietsen en steps positief ontvangen. Het is niet bekend om hoeveel geld het gaat.