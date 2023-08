IMCD dringt koersverlies terug, AEX op kleine winst

Chemicaliëndistributeur IMCD wist vrijdag in de loop van de ochtendhandel op de beurs in Amsterdam een deel van de openingsverliezen terug te dringen. Wel bleef het aandeel de sterkste daler in de AEX-index na bekendmaking van tegenvallende cijfers. Verder wordt vooral gewacht op het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat later op de dag naar buiten komt.

IMCD noteerde omstreeks het middaguur een min van 3,7 procent. Bij opening ging het aandeel nog ongeveer 8 procent onderuit. IMCD zag de omzet in de eerste helft van dit jaar uitkomen op bijna 2,3 miljard euro, wat vrijwel gelijk is aan vorig jaar. De winst daalde. Topman Piet van der Slikke wees daarbij op een uitzonderlijk goed 2022 en op macro-economische uitdagingen.

De AEX stond aan het einde van de ochtend op een plus van 0,3 procent op 772,48 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 916,31 punten. De hoofdgraadmeters in Londen en Frankfurt waren vrijwel onveranderd. Parijs tekende een winst op van 0,5 procent.

De kopgroep in de AEX werd gevormd door de chipbedrijven Besi en ASMI en ABN AMRO met plussen tot 1,6 procent. In de MidKap ging luchtvaartconcern Air France-KLM aan de leiding met een koerswinst van 2,5 procent.

Biotechnoloog Galapagos won 2,4 procent bij de middelgrote fondsen op het Damrak. Galapagos maakte cijfers bekend en ging bij opening nog omlaag. Maar het bedrijf wist dat verlies dus later om te buigen in winst.

In Frankfurt kwam Commerzbank, de tweede bank van Duitsland, met cijfers, en werd daarop 2,4 procent lager gezet. In Kopenhagen verloor de Deense containerrederij en vrachtvervoerder A.P. Møller-Maersk 2,3 procent. Maersk verwacht dat het wereldwijde containervolume dit jaar sterker zal dalen dan eerder gedacht.

De olieprijzen gingen verder omhoog. Donderdag werd nog bekend dat Saudi-Arabië zijn productieverlaging verlengt tot september en nog verder kan snijden in de productie om zo de prijzen te stutten. Een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent tot 82,09 dollar en Brent werd ook 0,7 procent duurder, op 85,69 dollar per vat.

De euro noteerde 1,0943 dollar, tegen 1,0952 dollar een dag eerder.