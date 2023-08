IMCD weet koersverlies in hogere AEX uiteindelijk te beperken

IMCD is de laatste handelsdag voor het weekend onderaan de AEX-index geëindigd, nadat de chemicaliëndistributeur vrijdag zijn kwartaalcijfers had gepubliceerd. Daarbij bleef het koersverlies wel beperkt in vergelijking met het begin van de dag, toen het aandeel 8 procent lager begon. Na de slotbel ging het om een verlies van 1,4 procent.

Uit de cijfers van IMCD kwam naar voren dat de omzet in de eerste helft van dit jaar uitkwam op bijna 2,3 miljard euro, ongeveer een evenaring van de inkomsten in dezelfde periode in 2022. De winst was wel lager.

Verder ging de aandacht van beleggers uit naar het belangrijke banenrapport uit de Verenigde Staten. Daaruit kwam naar voren dat de werkgelegenheid is gegroeid, maar minder dan verwacht. De werkloosheid liet dan weer een lichte verbetering zien. Het banenrapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Op de financiële markten wordt gehoopt dat de Fed vrijwel klaar is met die renteverhogingen, maar de nieuwe cijfers lijken daarover vooralsnog weinig zekerheid te bieden.

De AEX-index noteerde aan het einde van de handelsdag 0,3 procent hoger op 772,71 punten. De Midkap klom 0,9 procent tot 918,09 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt wonnen tot 0,8 procent.

De chipbedrijven in de AEX deden goede zaken en eindigden allemaal in de plus, aangevoerd door ASMI dat 1,8 procent steeg. Naast IMCD stond DSM-Firmenich (min 1,3 procent) opnieuw tussen de dalers. Het speciaalchemieconcern verloor woensdag en donderdag ook al aan waarde, respectievelijk ruim 6 procent en 3,4 procent.

Bij de middelgrote fondsen stond luchtvaartconcern Air France-KLM bovenaan met een koerswinst van 2,7 procent. Tussen de schaarse dalers in de MidKap bevonden zich koffieconcern JDE Peet’s (min 0,4 procent) en sportschoolketen Basic-Fit (min 0,5 procent).

De olieprijzen lieten na de opmars op donderdag wederom een stijging zien. Donderdag werd bekend dat Saudi-Arabië zijn productieverlaging verlengt tot september en nog verder kan snijden in de productie om zo de prijzen te stutten. Vrijdag steeg de prijs van een vat Amerikaanse olie 1 procent in prijs tot 82,38 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 85,94 dollar.

De euro noteerde 1,1037 dollar, tegen 1,0952 dollar een dag eerder.